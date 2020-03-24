شاهد.. رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: “انا عندي كارثة في البيت”

شاركت الاعلامية المصرية رضوى الشربيني مقطع فيديو قامت ابنتها بتصويره ونشره على تطبيق “تيك توك”.

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وظهرت ابنة رضوى الشربيني، في الفيديو، وهي تتظاهر بالعطس ممسكة بمعقم، لتجسد بعد ذلك مشهد “البيت دا طاهر”، من فيلم “عسكر في المعسكر”.

وعلقت رضوى الشربنيي على الفيديو كاتبة: “انا بقى عندى كارثه فىً البيت🤣🤣”.

يذكر أن رضوى الشربيني لديها ابنتان من زواج سابق وتحرص بشكل دائم على نشر صورهن سوياً على حسابها على انستقرام.