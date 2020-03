شاهد.. رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: “انا عندي كارثة في البيت”

View this post on Instagram

علمتنى حاجات كتير اوى اولها الأمومة…كل سنه وأنتى طيبه يا ظهرى و سندى و أم بناتى قبل ما تبقى امى❤️كل سنه وكل أم طيبه و يرحم كل أم توفاه الله و يبقى مكانها فىً الجنه بإذن الله …بحبك يا أمى❤️