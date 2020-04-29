نشرت أمس الإعلامية “رضوي الشربينى” مقدمة برنامج “هي وبس” والمعروفة بتحيزها الشديد للمرأة وقضاياها؛ فيديو من خلال صفحتها الرسميه بموقع “فيسبوك” توجه فيه رسالة لكل من آيتن عامر وياسمين عبد العزيز.

حيث وجهت رسالتها الأولي لآيتن عامرعن دورها في مسلسل “فرصة تانية” الذي تشاركه البطولة مع ياسمين صبري وأحمد مجدي حيث تجسد شخصية ريهام ، تناشدها فيها بأن تحفظ كرامتها وتنسى البطل الذي لا يريدها ولا يحبها وأعطت لها فرصة خلال الـ 25 حلقة المقبلة أن تتراجع عن افعالها او تنتقم من البطل.

أما رسالتها الثانية وجهتها للفنانة ياسمين عبد العزيزعن دورها في مسلسلها “ونحب تاني لية” الذي تجسد فيه دورغاليه، حيث تطالبها فيها أن تدخل في علاقة الحب الجديد وتتجاوز أزمتها بعد الطلاق.

الى ايتن عامر و ياسمين عبد العزيز Posted by Radwa El Sherbiny on Tuesday, April 28, 2020

يُذكر أن تزوجت رضوى الشربينى وأنجبت بنتين ثم انفصلت عن زوجها، وقد ذكرت أنها لا تريد خوض علاقة جديدة لتكريس حياتها لطفلتيها.كما ذكرت رضوى أنها قد تعرضت لمشاكل في الحمل مما سبب تغير وزنها، واضطرارها لترك العمل كمذيعة، والعمل في شركة بترول، ولكنها عادت بعد عدة سنوات إلى تقديم البرامج بسبب عدم رضاها عن نفسها في ذلك الوقت ورغبتها في التغيير.