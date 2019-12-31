شاهد .. رقص أيتن عامر وأروى جودة في الشارع على أنغام المهرجانات

نشرت الفنانة المصرية ” أيتن عامر ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو برفقة الفنانة ” أروى جودة ” وهما في أحد شوارع جورجيا .

وظهرت كلا من أيتن عامر وأروى جودة وهما يرقصان على أنغام مهرجان ” مشينا صح مش عاجب ” في الشارع .

وبدأت أيتن في الغناء مع الأغنية في رسالة منها توجهها بطريقة مرحة إلى عام 2019 قبل ساعات من إنتهائه .

وكتبت أيتن عامر في تعليقها على مقطع الفيديو : ” تحبوا تقولوا إيه ل 2019 ؟ ” .