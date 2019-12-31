شاهد .. رقص أيتن عامر وأروى جودة في الشارع على أنغام المهرجانات

نشرت الفنانة المصرية ” أيتن عامر ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو برفقة الفنانة ” أروى جودة ” وهما في أحد شوارع جورجيا .
وظهرت كلا من أيتن عامر وأروى جودة وهما يرقصان على أنغام مهرجان ” مشينا صح مش عاجب ” في الشارع .
وبدأت أيتن في الغناء مع الأغنية في رسالة منها توجهها بطريقة مرحة إلى عام 2019 قبل ساعات من إنتهائه .
وكتبت أيتن عامر في تعليقها على مقطع الفيديو : ” تحبوا تقولوا إيه ل 2019 ؟ ” .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">