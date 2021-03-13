خطفت الفنانة المصرية روبي الأنظار في الساعات الماضية بعد تداول فيديو لها مع المغربية بسمة بوسيل،زوجة الفنان تامر حسني، أثناء رقصهما على أحدث أغاني ألبومها الجديد التي تحمل عنوان “حتة تانية” والتي طرحت لأول مرة منذ أيام قليلة على قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

وتفاعل عدد كبير من الحضور مع الأعنية. وحرصت بسمة بوسيل على تهنئة روبي بالأغنية الجديدة من خلال نشر ستوري عبر حسابها الشخصي على إنستقرام لعدد من الصور والفيديوهات التي جمعتها بروبي معلقة عليها: “بحبك روبي ومبروك يا حبيبتي على الأغنية الجديدة”.

وتصدرت الفنانة روبي محركات البحث جوجل في المملكة العربية السعودية ومصر وذلك بعد عودتها للغناء، وإقامتها حفل غنائي في القاهرة عند سفح الأهرامات، وذلك لصالح إحدى الشركات العقارية.

وانتشرت حينها الكثير من مقاطع الفيديو من داخل الحفل الذي أقيم قرب منطقة الأهرامات. وبعد إنتهاء الحفل قامت الفنانة روبي بنشر صور لها على حسابها على انستغرام، وكتبت عليها معلقة ” قدمت أداء الليلة الماضية في حفل خاص في القاهرة “.