بعد حصول الفنانة ” سمية الخشاب ” يوم أمس السبت على حكم قضائي من محكمة الأسرة بإلزام طليقها الفنان ” أحمد سعد ” بدفع نفقة متعة وعدة تبلغ قيمتها حوالي 270 ألف جنيه عن فترة زواجهما .

نشرت سمية الخشاب مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية ” Look What You Made Me Do ” للنجمة تايلور سويفت .

كما علقت في تصريحات صحفية لها على هذا الحكم فقالت : ” الحق حق وهذا أبسط حقوقى إن لم أكن أستحق أكثر من ذلك ولكننى راضية بما ارتضاه القاضي لأنني أثق فى القضاء المصرى وفى أحكامه ” .