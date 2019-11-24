شاهد.. رقص نجوى كرم في خطوبة ابنة شقيقها

شاركت الفنانة نجوى كرم ابنة شقيقها الراحل نقولا كرم، نور، فرحتها بخطوبتها التي احتفيَ بها أخيراً.

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وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه نجوى كرم وهي ترقص مع ابنة شقيقها وخطيبها بشكل لافت.

وكانت كرم نشرت الصورة المرفقة مع نور هنّأتها فيها بخطوبتها. وعلّقت عليها بالقول: “ان شاء الله بتتهني يا رب، وهالبيت يعيش فرحة دايمة، يا أحلى أميرة”.