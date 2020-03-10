شاهد.. رقص هيفاء وهبي على قرع الطبل في عيد ميلادها!

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن مفاجأة سارة أعدها لها فريق عمل مسلسل “أسود فاتح” وذلك احتفالا بعيد ميلادها.

فقد نشرت هيفاء وهبي مقاطع فيديو عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام ظهرت فيه لحظة دخولها موقع تصوير مسلسل “أسود فاتح” قبل أن يفاجئها العاملون بالبالونات والطبل واغنية “هابي بيرثداي”.

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فيما ظهرت هيفاء وهبي، في مقطع اخر، وهي ترقص على قرع الطبل بين البالونات معربة عن سعادتها بهذه المفاجأة.

مسلسل “أسود فاتح” بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.