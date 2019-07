شاهد.. رقص هيفاء وهبي واليسا في زفاف ابن ايلي صعب!

View this post on Instagram

I had the pleasure to attend this beautifull Wedding! Congratulations for the Amazing couple Elie Jr & Christina' 💞🤴👸 May you have a blessed life ! #eliekika #2019 #wedding #eliesaab #haifawehbe الف مبروك للعروسين كريستين و ايلي جونيور ،، انشاءالله بتتهنوا 🙏 العرس كان رائع ! My Gown is by @eliesaabworld