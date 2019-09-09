شاهد.. رقص وغناء دنيا بطمة احتفالا بعاشوراء!

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة بصور وفيديوهات، عبر حسابها على انستغرام، من اجواء احتفالها بذكرى عاشوراء التي صودفت امس الاثنين.

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وظهرت دنيا بطمة في الفيديو وهي تدق على “الطعريجة” وتغني وعلقت قائلة: “مبرووووك لعواشر”.

وكان لافتا تفادي دنيا بطمة للتعليقات السلبية فقامت بمنع خاصية التعليق عن هذه الصور والفيديوهات.

يذكر ان عاشوراء عند المغاربة أيام فرح ولعب وفرجة تتميز بعادات وطقوس متنوعة لا نظير لها في باقي الدول الإسلامية حيث تبدأ الاحتفالات مع دخول شهر محرم وتنتهي في العاشر منه.