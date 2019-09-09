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شاهد.. رقص وغناء دنيا بطمة احتفالا بعاشوراء!

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دنيا بطمة تحتفل بعاشوراء

دنيا بطمة تحتفل بعاشوراء

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة بصور وفيديوهات، عبر حسابها على انستغرام، من اجواء احتفالها بذكرى عاشوراء التي صودفت امس الاثنين.

وظهرت دنيا بطمة في الفيديو وهي تدق على “الطعريجة” وتغني وعلقت قائلة: “مبرووووك لعواشر”.

وكان لافتا تفادي دنيا بطمة للتعليقات السلبية فقامت بمنع خاصية التعليق عن هذه الصور والفيديوهات.

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بالصحة حبيبتي وقلبي انا زوزو @gazalalturkofficial 🥰❤️🇲🇦 لحناني والقلب الهاني ❤️

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يذكر ان عاشوراء عند المغاربة أيام فرح ولعب وفرجة تتميز بعادات وطقوس متنوعة لا نظير لها في باقي الدول الإسلامية حيث تبدأ الاحتفالات مع دخول شهر محرم وتنتهي في العاشر منه.

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بصحتك ماماتي ❤️🥰 @lailaattassiofficial

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6 تعليق

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