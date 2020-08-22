حرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل خطوبة ابنة الكاتب والسيناريست المصري مدحت العدل والذي أقيم مساء امس الجمعة والذين كان من بينم الفنانة يسرا والفنان محمد رمضان.

وقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور للنجوم في الحفل، ومنهم يسرا ومحمد رمضان وقد رقصا خلال الحفل مع العروس وخطيبها، على أغاني مختلفة مثل “سحراني” و”ولا واحد ولا 100″ و”مافيا”.

كما نشر محمد رمضان مقطع فيديو من الحفل وعلق كاتبا: “من خطوبة حبيبتي وبنت حبيبي آية مدحت العدل على عمر شطا ربنا يحفظكم ويسعد أيامك ”.

كان الكاتب والسيناريست مدحت العدل قد احتفل بخطوبة ابنته آية العدل على عمر شطا مساء أمس الجمعة 21 اغسطس في إحدى قري الساحل الشمالي وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير وبعض رجال الأعمال، أبرزهم لبلبة، وليلى علوى وإلهام شاهين ويسرا وحسين فهمي وهالة صدقي، والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية بوسي شلبي وآخرين.