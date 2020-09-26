أثارت الفنانة السورية رنا العضم الجدل بعد تداول تصريحات صحفية لها رفضت فيها وصف مشاهد “القبلة الحميمة” في الاعمال الدرامية بالجريئة قائلة ان الوصف الافضل لها هي “مشاهد حقيقية”.

كلام رنا العضم جاء ردا على سؤال عن رأيها في الضجة التي اثيرت حول بوستر مسلسل شارع شيكاغو وبعض المشاهد الجريئة في المسلسل لبطلة العمل سلاف فواخرجي.

وقالت رنا العضم: “هذه ليست مشاهد جريئة بل مشاهد حقيقية ضمن سياق العمل ومكانها كثير صح يعني حاجتنا مثاليات والعالم ملت”.

واكدت رنا العضم انها متضامنة مع سلاف فواخرجي ضد الهجوم الذي تعرضت له قائلة “نحن لا نقدم لشريحة واحدة بل لكل الشرائح”.

وردا على سؤال على الخطوط الحمراء بالنسبة لها، أكدت رنا العضم انه طالما المشهد ضمن سياق العمل فإنها لا تمانع ذلك.