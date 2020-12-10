خطفت الفنانة المصرية ​رنا سماحة الانظار​ خلال إحتفالها بليلة الحنة بحضور عدد من زميلاتها بينهن ياسمين نيازي وشاهيناز، بالإضافة إلى عائلتها.

وشاركت سماحة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور، ظهرت فيها بإطلالات مختلفة.وعلّقت بالقول:”مش قادره اوصفلكم سعادتي باليوم ده ولمة اهلي واصحابي حواليا، ربنا يفرحكم جميعاً ويبسطكم”.

واعتمدت رنا سماحة خلال حفل الحنة على إطلالات متنوعة ومختلفة حيث جمعت بين الإطلالة الراقية من خلال فستان طويل باللون الأحمر القاني متعدد الطبقات والإطلالة الجريئة من خلال فستان فضي قصير مكشوف الكتف حيث ظهرت به وهي ترقص برفقة خطيبها بطريقة مرحة ورومانسية أشعلت الأجواء.

كما ظهرت رنا سماحة، خلال الحفل، بإطلالة هندية تجمع بين اللونين الأخضر والأصفر وأضافت إلى إطلالتها إكسسوار شعر باللون الذهبي، بجانب إطلالة أخرى عبارة عن جلباب لامع وحزام على الخصر وعصا للرقص، وإطلالة ثالثة على الطريقة البلدي مكونة من فستان أحمر متوسط الطول وملاية لف مع بيشه على الوجه.

كما اختارت بعض الفساتين باللون الأبيض أبرزها كان فستان قصير مع طرحة يشبه فساتين الزفاف العصرية، فستان آخر باللون الأبيض اعتمدت عليه رنا سماحة يحمل ستايل الـRetro متعدد الطبقات مع قبعة صغيرة على الرأس ومروحة من الريش وأضافت غليه حذاء باللون الفضي على طريقة نجمات القرن الـ19.

وكانت رنا سماحة قد احتفلت في شهر أكتوبر الماضي بخطوبتها من الملحن والمطرب سامر أبو طالب بعد علاقة صداقة قوية جمعت بينهما وذلك في حفل عائلي وفاجأت الجمهور بنشر صورة الخطوبة.