قالت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، إنها تعبت نفسياً وجسدياً بسبب الهدايا التي تقدم لها يومياً للإعلان عنها،

ونشرت روان حسين مقطع فيديو عبر سناب شات، قالت فيه:”أنا بتجيني يوميا أكثر من 20 هدية ما بين ماركات عالمية وحتى برندات صغيرة.. وفي كمان تجيني هدايا من بنات لديهم بيزنس صغير يرسلون لي منتجاتهم يومياً”.

وأضافت :”أنا بسألكم شيء.. المفروض وأنتم بترسلون لي الهدايا بتكون لروان لأنكم بتحبوها وتبغون تقول رأيها أو تشفوها عليها.. لكن مو عشان إجبار أعلن عنها.. يعني هقولكم شيء جاتني هدية من براند ما.. بعدها بعتولي رسالة لمديرة أعمالي هل الهدية حق روان وصلت.. فردت مديرة أعمالي نعم وصلت وشكرا لكم”.

وأكملت روان :”بعدها بأسبوع بعتوا إيميل تاني الهدية حق روان وصلت فقالت مديرتي نعم.. يقولوا أصل إحنا ما شفناها على ستوري روان.. أنا ما عاد أبغي هدايا من أحد وما عندي طاقة أجامل.. ومو مجبورة أعلن لأحد أنا بقدم إعلانات بفلوس هاد رزقي .. لكن إذا أنا بقضيها مجاملات هاد حرام.. فبليز ابعتوا لمشاهير تاني وهم راح يعلنون عنها”.