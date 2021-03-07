فاجأت المدوّنة والعارضة الكويتية ​روان بن حسين ​متابعيها بإطلاقها أغنيتها الأولى اقتحمت من خلالها مجال الغناء بالتزامن مع يوم المرأة العالمي في 8 اذار/مارس.

.ووجهت روان رسالة إلى كل نساء العالم من خلال أغنيتها التي عنونتها “​كان يا ما كان​” باللهجة المصرية والتي طرحتها على يوتيوب وروجت لها عبر حساباتها على موقع للتواصل الاجتماعي.

وطرحت روان الأغنية على طريقة الفيديو كليب وتجسد دور امرأة معنفة تعود لتواجه العنف الممارس ضدها وتروي قصتها بعد تغيّر معاملة حبيبها لها بعد أن كان يبدو في البداية حنوناً وعطوفاً.

ويبدو من خلال الكليب أن روان تقصدت توجيه رسالة لزوجها السابق الذي اتهمته بخيانتها وفوق ذلك بتعنيفها ونقل مرض تناسلي لها بسبب تعدد علاقاته.

الأغنية كتبها عمرو المصري ولحنها ​سامر أبو طالب​ ووزعها ​عمر إسماعيل​. أما الكليب فمن إخراج ​ريشا سركيس​ ويقول مطلعها :”في او مافيش دي حاجه متخصنيش اتعودت انا مشتكيش ومقولش حاجه عني ……. كان ياما كان كنت بحكيلك زمان قلبي موهوم بالأمان بعلن دلوقتي اني …….. بتخلي انا عن اي حاجه كانت ربطاني بيك والله ما هيصعب عليا الدمعه اللي ف عنيك وبحق منا ضيعت عمري ووقت كبير عليك بدعي يارب اشوف في يوم اللي فيا فيك”.