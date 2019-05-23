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شاهد.. روان مهدي تفاجىء متابعيها بقصة البوي!

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روان مهدي

روان مهدي

فاجأت الفنانة روان مهدي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها مقطع فيديو ظهرت فيه بشعر قصير جدا بـ “قصة البوي”.

وقد أثار اللوك الجديد لـ روان مهدي الجدل بين متابعيها ما بين مؤيد ومعارض حيث علقت إحدى متابعتها: “ستايل روان مهدي يخرفن!!” وأضافت أخرى: “روان مهدي قصت بوي إذا هاذي الناعمة الرقيقة قصت بوي إش تستني يا أنا” فيما أيدها البعض في هذه القصة مشيرين إلى أنها أصبحت أجمل.

يذكر ان روان مهدي تطل في رمضان في مسلسل “ماذا لو” والذي تلعب بطولته مع كل من بطولة خالد أمين وأسيل عمران ومنذر رياحنة وعبدالله التركماني ومجموعة من نجوم الخليج.

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