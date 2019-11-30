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شاهد .. رقص روبي على أغنيتها ” ليه بيداري كده ” في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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أحيت الفنانة المصرية ” روبي ” حفل ال ” After Party ” الذي أقيم على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 41 والذي أقيم يوم أمس الجمعة .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لروبي من الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وهي تشعل المسرح بأغانيها .

وظهرت روبي في مقطع الفيديو وهي تغني وترقص على أغنيتها الشهيرة ” ليه بيداري كده ” وسط تفاعل الحضور معها .

كما نشرت الإعلامية ” إنجي علي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقاطع فيديو من الحفل وأداء روبي لعددا من أغانيها .

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@therubyegy

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