شاهد .. رقص روبي على أغنيتها ” ليه بيداري كده ” في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

أحيت الفنانة المصرية ” روبي ” حفل ال ” After Party ” الذي أقيم على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 41 والذي أقيم يوم أمس الجمعة .
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لروبي من الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وهي تشعل المسرح بأغانيها .
وظهرت روبي في مقطع الفيديو وهي تغني وترقص على أغنيتها الشهيرة ” ليه بيداري كده ” وسط تفاعل الحضور معها .
كما نشرت الإعلامية ” إنجي علي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقاطع فيديو من الحفل وأداء روبي لعددا من أغانيها .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">