تعرضت الفنانة المصرية روجينا لحادث غرق في مياه نهر النيل أثناء تصوير مشاهد مسلسل “بنت السلطان” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ونشرت روجينا مقطع فيديو من الكواليس عبر حسابها علي “إنستغرام”، يظهر محاولات فريق العمل إنقاذها بصعوبة.

وعلقت الممثلة المصرية قائلة: “أيمن سلامة وأحمد شفيق، هو انتوا ماعندكوش إخوات بنات، هتعملوا فيا إيه تاني؟!”.

يذكر أن مسلسل “بنت السلطان” هو البطولة المطلقة الأولى لروجينا، إلى جانب النجوم باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندا موسى، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.