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شاهد .. رولا سعد تظهر بإطلالة بدون مكياج .. والجمهور : ” هاد جو رعد “

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نشرت الفنانة اللبنانية ” رولا سعد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها أثارت الجدل بين المتابعين .

حيث ظهرت رولا سعد في الصورة بإطلالة بدون مكياج وقريبة من وجهها بدرجة كبيرة على طريقة السيلفي .

وتفاعل المتابعون على الصورة وانقسمت التعليقات عليها بين من أشاد بجمالها بعيدا عن المكياج والرموش المصطنعة ونصحوها بأن تميل للوك البسيط أكثر في اطلالاتها المقبلة .

والبعض الآخر انتقد إطلالتها وخاصة شكل الحواجب فجاءت التعليقات مثل : ” حواجبك من صوف أو جوخ ” و ” بسم الله فكرت هاد جو رعد ” و ” فكرتك جو رعد ” و ” شو هالحواجب ” .

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‏إبتسامه لطيفه … و نفس قنوعة ..هگذا تعيش جمال الحياة ..💙✨' #chic#beauty#streetfashion#rolasfashion#glamour#singer#snapshat#superstar#love#queenoffashion#fashionstyle#famous#rolasaadlovers#pretty#sporty#stylish#blonde#instafashion#fashion#fashionista#trendyclothes#makeup#haircolor#hairstyles #egypt #relooking

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