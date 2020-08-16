شاركت الفنانة اليمينة الاماراتية بلقيس فتحي متابعيها بمقطع فيديو من اجواء احتفالها بعيد ميلاد زوجها سلطان عبد اللطيف وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت بلقيس، في الفيديو، برفقة زوجها بأجواء رومانسية حيث كان يحتضنها بينما كانا يتمايلان على انغام اغنية خليجية قبل ان تستعرض قالب الحلوى الذي تميز بصورة اسد كبيرة.

وكانت بلقيس قد أطلقت مؤخرا اغنية باللهجة المغربية بعنوان “لا في إيز غود” (الحياة حلوة), من كلمات يوسف آدم وألحان محمد الرفاعي ودي جي يوسف وتم تصوير الفيديو كليب بين المغرب وفرنسا والسنغال.