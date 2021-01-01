فاجأ مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، متابعيه بأمنية غريبة في عام 2021 وهي وفاة والده واتهمه بالعقوق والظلم.

وظهر جيلر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بسناب شات، تحدث فيه إعن عقوق الوالدين لأبنائهما وعدم تحملهما مسؤولية أبنائهما منذ الولادة قائلا: “إذا لم يقم أحدهم بواجبه تجاه أولاده فهذا ينعكس بالسلب على الأبناء ويقابل الابن هذا بالإساءة والعقوق مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.

وأكد أنه تعرض للظلم والقهر والتقصير وعندما عبر عما بداخله اتهم بإثارة الجدل والعقوق واخذوا حديثه مادة للتهكم والسخرية علما بأنه إنسان وله مشاعر حسب قوله.

وتابع جيلر: “حسبي ربي وأمنيتي للسنة الجديدة هو أن ربي ياخذ روح الظالم يريحه ويرح المظلومين منه… وأمنيتي هي أن ربي ياخذ روح والدي إلى رحمته وهذه أهم أمنية لي لرأس السنة وما في أجمل من رحمت ربي”.

وجيلر شاب سعودي بدأت شهرته بعدما عرض نفسه للتبني بسبب خلافاته مع أسرته، وفي أحد فيديوهاته، خرج باكياً في مقطع تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل، يكشف فيه إنه يتعرض للإساءة من والده بشكل متكرر، وأنه يرغب في تدخل السلطات السعودية في الأمر وإنقاذه من هذا الوضع.