رد الناشط السعودي ريان جيلر على كلام الاعلامية الاردنية علا الفارس بحقه بشأن تعزية الشعب الكويتي في وفاة الامير صباح الاحمد الصباح.

وقال ريان جيلر، في فيديو نشره عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي، في رده “انا ا عارف ومتأكد ومتيقن ان المدعوة استهدفتني لأني مواطن سعودي وهي خاصة السعودية بأكملها باسمي”.

وبعد ان وصفها بالمرتزقة، تساءل ريان جيلر قائلا “من انتي لتقررين اذا كانت تعزيتي لاهل الكويت مقبولة او مشرفة او لا؟” وتابع “ما لك دخل بالخليج وخليجنا واحد ولا ترقصين على الجراح وتتصيدين بالمياه ولو فيك خير حق بلدك الاردن كنتي اشتغلتي فيها”.

واضاف ريان جيلر “ما في داعي ازيد واكرر بالحكي لان كلكم تعرفون زيتونة امسكوا مجنونتكم”.

وكانت علا الفارس قدكتبت في تغريدة سابقة لها: “أتمنى من المدعو ريان جيلر عدم تعزية شعب الكويت بوفاة أميرهم أمير الإنسانية، الشيخ صباح الأحمد، لأنهم لا ينتظرون منك المؤاخاة والتعازي، ولا يريدون تعازيك ولا يتشرفون بك”.