الصفحة الرئيسية فن شاهد .. ريا أبي راشد تنشر صورة لابنتها والصغيرة تظهر برد فعل...

شاهد .. ريا أبي راشد تنشر صورة لابنتها والصغيرة تظهر برد فعل طريف

بواسطة -
0 76

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورة لإبنتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” .

حيث ظهرت ابنتها ” لولا ” وهي ترتدي فستانا جعلها تشبه الاميرات ولكن كانت تضع يدها على وجهها في رد فعل طريف منها اثناء تصوير ريا لها .

لتقوم ريا بالتعليق على الصورة قائلة : ” يبدو أن صغيرتي لولا توافق على سياسة والدتها في عدم كشف الوجه على السوشيال ميديا ” .

فهذه الصورة تعد أول صورة واضحة تقوم ريا أبي راشد بمشاركتها للجمهور عن ابنتها فهي تحافظ على إبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء وأن تعيش ابنتها طفولة طبيعية .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Seems like my little cupcake Lola agrees with mommy’s no-face on social media policy! 🤷🏻‍♀🤔 #ProudMama

A post shared by Raya Abirached (@rayaofficial) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.