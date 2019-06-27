شاهد .. ريا أبي راشد تنشر صورة لابنتها والصغيرة تظهر برد فعل طريف

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورة لإبنتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” .

حيث ظهرت ابنتها ” لولا ” وهي ترتدي فستانا جعلها تشبه الاميرات ولكن كانت تضع يدها على وجهها في رد فعل طريف منها اثناء تصوير ريا لها .

لتقوم ريا بالتعليق على الصورة قائلة : ” يبدو أن صغيرتي لولا توافق على سياسة والدتها في عدم كشف الوجه على السوشيال ميديا ” .

فهذه الصورة تعد أول صورة واضحة تقوم ريا أبي راشد بمشاركتها للجمهور عن ابنتها فهي تحافظ على إبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء وأن تعيش ابنتها طفولة طبيعية .