بعد قرار منع الفنانة المصرية ” ريم البارودي ” من الظهور الإعلامي لمدة عام وإيقاف تقديمها لبرنامج ” شارع النهار ” على قناة النهار الفضائية المصرية إلى حين تقنين أوضاعها بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة .

فاجئت ريم متابعيها ومحبيها بصورا لها نشرتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة نقيب الإعلاميين ” طارق سعدة ” .

والتي أعلنت من خلالها عن حصولها على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام .

وكتبت ريم في تعليقها على الصور قائلة : ” مع سيادة نقيب الإعلاميين طارق سعدة إثناء إصدار تصريح مقدمة برامج قناة النهار .. الحمد لله ” .

يذكر أن ريم البارودي كانت قد تعاقدت في بداية العام الجاري مع قناة النهار لتخوض أولى تجاربها الإعلامية كمذيعة في برنامج شارع النهار .