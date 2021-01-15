كشفت الإعلامية السعودية المقيمة في الكويت، ريم النجم تفاصيل تعرضها لـما وصفتها بـ“عملية ابتزاز“، بعد تسريب فيديو خادش للحياء لها.

وقالت ريم النجم، في مقابلة خلال برنامج ”كشف حساب“ الذي تقدمه مي العيدان على شاشة قناة ”سكوب“ الكويتية، إن ”المبتزين طلبوا منها مبلغا ماليا قيمته 30 ألف دينار لعدم نشر المقطع“.

وأضافت أن ”بعض الأشخاص أرسلوا لها رسالة عبر رقمها الخاص في تطبيق واتس آب، متضمنة مقطع الفيديو، ورسالة فحواها: يا تدفعين يا ننشر“.

وتابعت أن ”الرقم الذي أرسل لها تلك الرسالة كان رقما أمريكيا، وهذه كانت حيلة كي يهرب صاحبها من المساءلة القانونية“.

وأقرت أن الفيديو المسرب كان ”خادشا للحياء، قائلة: ”ما كنت أحب أظهر بهذه الصورة لكن كنت مستحيل أدفع هذا المبلغ“.

وأعربت عن ”صدمتها بسبب سرعة انتشار الفيديو على نطاق واسع.. لقد شعرت بالخجل“.

وعن ردة فعلها عند انتشار المقطع، قالت: ”فكرت في رد فعل أمي وإخواني وبناتي لأن الفيديو هزني وفعلا ما كنت أحب حد يشوفني بهذه الصورة“.

من ناحية اخرى، تحدثت ريم النجم عن اصولها موضحة ان والدها سعودي ووالدتها كويتية وبأنها عادت للكويت بعد زواجها في سن السابعة عشر.