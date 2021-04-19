تقمصت الفنانة السعودية ريم عبدالله شخصية مواطنتها مشهورة “سناب شات” بدور البراهيم في حلقة الامس من برنامج “ستوديو 21” الساخر بطريقة كوميدية.
وقالت ريم عبدالله أثناء تقليدها شخصية “البراهيم”:”ارتاحي والله ما يشم مفارق رأسي إلا واحد يدفع لي مليون ريال هذا الكاشات”.
وأضافت: “عندي لسته خاصة للدخلهم محدود مفارق أصابعي 250، ها انبسطتوا جميلة واستاهل، والحجاب قطعناه وادعو لي بالهداية”.
وقد انتقد الكثيرون طريقة تقليد ريم عبدالله معتبرين انها لا تجيد هذا النوع من الفن حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: