تقمصت الفنانة السعودية ريم عبدالله شخصية مواطنتها مشهورة “سناب شات” بدور البراهيم في حلقة الامس من برنامج “ستوديو 21” الساخر بطريقة كوميدية.

وقالت ريم عبدالله أثناء تقليدها شخصية “البراهيم”:”ارتاحي والله ما يشم مفارق رأسي إلا واحد يدفع لي مليون ريال هذا الكاشات”.

وأضافت: “عندي لسته خاصة للدخلهم محدود مفارق أصابعي 250، ها انبسطتوا جميلة واستاهل، والحجاب قطعناه وادعو لي بالهداية”.

وقد انتقد الكثيرون طريقة تقليد ريم عبدالله معتبرين انها لا تجيد هذا النوع من الفن حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي:

فعلاً موضابطه الدور مرة — so-almalki (@s15os) April 18, 2021

مو لايق عليها التقليد ابداً — السعوديه العظمى (@monati19355337) April 19, 2021

لا نفسه مافي فرق.. لان مالها بالتقليد… ليت تمسك خط التمثيل اللي اشتهرت فيه ماتغيره — 气 ᴬᶻᴼᶻ 气 ᴷᴵᴺᴳ气 (@Pubg27002308) April 18, 2021