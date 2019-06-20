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شاهد .. ريم عبد الله ترد على خبر زواجها ب ” مكياج مبالغ فيه وعلكة “

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بعد أن نشر العديد من متابعي الفنانة السعودية الشهيرة ريم عبد الله خبر زواجها على مواقع التواصل الإجتماعي في حين لم تعلن ريم عن ذلك من عدمه .

خرجت ريم عن صمتها بمقطع فيديو عبر حسابها على ” سناب شات ” لترد على شائعة زواجها التي انتشرت خلال الساعات الماضية وجعلت اسمها متصدر قوائم الأكثر تداولا على مواقع التواصل الإجتماعي بالسعودية والترند الأعلى على موقع ” تويتر ” بين السعوديين .

وظهرت ريم في الفيديو بمكياج مبالغ فيه وهي تمضغ علكة وعلقت ساخرة : ” شكلي وأنا أدور على اللي تزوجته ” .

وجاء رد ريم عبد الله بعدما التزمت فترة من الصمت ما جعل الأمر محل جدلا بين رواد مواقع التواصل حتى كشفت حقيقة الأمر ونفت نبأ زواجها .

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