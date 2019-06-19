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شاهد.. ريهام سعيد ترد على اتهامها بالغيرة من دينا الشربيني

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ريهام سعيد ودينا الشربيني

ريهام سعيد ودينا الشربيني

ردت الاعلامية المصرية ريهام سعيد على اتهامها بالغيرة من مواطنتها الفنانة دينا الشربيني بسبب حديثها عنها في حلقة سابقة من برنامج “صبايا”.

وقالت ريهام سعيد الى إنها لا تملك الوقت للرد على هذا الهراء لانشغالها بالأطفال المرضى.

وقال ريهام أن دينا الشربيني تعرضت لأزمة ورغم ذلك تمكنت من تجاوزها وتحقيق أهدافها، لافتة أن دينا الشربيني من الشخصيات المحبوبة للغاية وهذا بشهادة جميع المحيطين بها.

واستشهدت ريهام سعيد بمثال الإعلامي شريف مدكور الذي تعرض للتنمر بشكل مبالغ فيه، فجأة وبدون مقدمات أصبح محبوبا من الجميع والجميع ينشر صوره.

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