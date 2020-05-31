شنت الاعلامية المصرية ريهام سعيد هجوما لاذعا على الناشطة الكويتية ريم الشمري على خلفية الفيديو الذي ظهرت فيه الاخيرة ووصفتهم فيه المصريين العاملين في الكويت بـ “الخدم”.

ريهام نشرت فيديو طويل، بعنوان “الزبالة الكويتيه مش هي الي غلطانه المصريين هما الي غلطوا”، وعاتبت المصريين الذين ساهموا في انتشار الفيديو عبر اعادة نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة الرد عليها.

وتابعت ريهام سعيد: “انا شفت الفيديو امبارح ولا فكرت ارد عليها لان هي مين دي نحنا اي حد يطلع يتكلم على المصريين حنرد عليه؟ يعني نحن دلوقت من غير ما اي حد يزعل نحن ملوك المنطقة ده بجد احنا اهم ناس في المنطقة نحن اقوى جيش في المنطقة نحن احسن ناس موجودين كموقع وكمساحة وكسياحة وككل حاجة نحن مصر تيجي وحدة تطلع تقول اي كلام”.

وسخرت ريهام سعيد من قول ريم الشمري ان المصريين “يخدموا في الكويت” قائلة “مين اللي جايين يخدموا المصريين؟ اكيد انت عمرك ما جيتي مصر لو جيتي مصر حتتخضي حتفتحي بقك زاي الهبلة مش حتعرفي تجمعي بس من المطار”.

كانت ريم الشمري قالت عن المصريين: “هناك بعض المصريين الحقيرين الذين يتحدثون بأن بلاد الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئًا، الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، والمصريين مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب مجرد خدم”.

تابعت: “يا مصريين ياوافدين أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا لخدمتنا افهموا، إحنا ما نبي الجالية المصرية عندنا لإنهم وسخيين مو كلهم 90 بالمائة منهم أوسخ جالية، ومصدقين نفسهم إنهم شركاء معانا بالكويت”.