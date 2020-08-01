كشفت الاعلامية والفنانة المصرية ريهام سعيد عن تعرضها للتحرش اثناء تواجدها على شاطىء البحر مع عائلتها ولك عبر فيديو قالت انه استنجاد عبر حسابها على انستغرام.

وتساءلت ريهام سعيد في البداية ان كانت شهرتها تحرمها من الحق ان تعيش حياة عادية وقالت “هل يمكن اني اروح اشتكي انه تم التحرش بي فحد حيسمعني ؟ او لازم اعيش معذبة ومقهورة ولما يحصلي مشكلة ابقى ساكتة؟”.

وتابعت ريهام سعيد “انا بقدم بلاغ دلوقت لقسم مارينا ومدير امن مارينا وبستنجد بأي حد محترم اني انا تم التحرش بي لفظيا ومعايا ابني الصغير”.

واكدت ريهام سعيد ان ملابسها عادية وانها مرتدية بنطال وتيشرت وقالت “علشان ما يقولوا اصلها فنانة وقاعدة بالبكيني”.

وروت ريهام سعيد تفاصيل تعرضها للتحرش بالقول ان مجموعة شباب طلبوا ان يتصوروا معها فرفضت فقال احدهم “يا عم سيبك منها دي كانت محبوسة دي رد سجون”.

وتابعت ريهام سعيد “انا المفضول اصعب على الناس انا ست محترمة وقضيت حياتي كلها بعمل كل حاجة كويسة في شغلي وللناس وللدولة وفي الاخر اتحبست علشان انا بحترم القانون وما هربت وتحبست احتياطي فكل واحد يشوفني في الشارع او يطلع يعمل لايف ويشتهر على قفاي وحيقولي اني انا كنت محبوسة” واضافت باكية “انا عايزة اعرف انا عاملة ايه”.