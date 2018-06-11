شاهد ريهام سعيد تفتح النار على سما المصري.. قطعت فيا وأنا في السجن وأنا ست زيها.. ما أسباب خلافهما!

بعدما اتهمتها بالإساءة إلى سمعة المرأة المصرية، ردّت الإعلامية ريهام سعيد على الفنانة سما المصري.

جاء هذا خلال حلولها ضيفة على برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبي على شاشة “القاهرة والناس”.

ورداً على سؤال عن مهاجمة سما المصري لها قالت: “وهي عملت إيه؟ أنا ماقدرش أرد على سما المصري”.

إلا أنها لفتت إلى أن المصري هاجمتها انطلاقاً من موقف شخصي. وقالت إن الخلاف بينهما بدأ عندما كانت الفنانة ضيفة على برنامجها واعترضت على الفيديو الترويجي للحلقة ولم تشارك في الحلقة.

وأضافت أن سما شاركت في قضية “فتاة المول” بشكل كبير ما أجج الخلاف بينهما رافضة تقديم المزيد من التفاصيل.

وقالت: “نفسي لما حد يقول رأيه في حد ميبقاش تصفية حسابات. سما المصري قطعت فيا وأنا في السجن وأنا ست زيها وعليا 4 تهم كل واحدة فيها مؤبد، الدنيا أهيف من كده بكتير”.