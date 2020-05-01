تحرص الاعلامية المصرية ريهام سعيد على التواصل مع متابعيها في الفترة الاخيرة وذلك عبر نشرها فيديوهات عبر حسابها على انستغرام تعبر فيها عن رأيها في احدث المواضيع.

وقد نشرت ريهام سعيد اليوم مقطع فيديو علقت فيه على حادث ئر العبد بشمال سيناء الذي راح ضحيته عدد من الشهداء والمصابين من الجيش المصري.

وقالت ريهام سعيد خلال الفيديو إن الأمر أكبر بكثير من تقديم خالص العزاء للشهداء، معلقة: “دلوقتي أنا مش إعلامية، أنا عندي مشاعر مختلطة ابني لو مكملش دراسته كما يجب الأيام اللي جاية، المفروض يدخل الجيش ويؤدي الخدمة العسكرية؟”.

تابعت، موجهة حديثها للإرهابيين: “لو ابني دخل الجيش، وجيت رميت عبوة ناسفة، ولا تعرف بيفكر إزاي ولا أي حاجة وموته وهو عند 21 سنة، عايز مين يصدقك أو يقتنع إن التصرف دا صح وربنا راضي عنه؟”.

وأثناء حديثها وجهت الكثير من السُباب للإرهابيين مما دفعها للتعليق على الفيديو الذي نشرته كاتبة: “أنا مؤدبة بس كده أنا أمي مشتغلتش راقصة.. أنا أسفة للألفاظ اللي في الفيديو لو بتحبوا مصر بجد تعالوا نتحد ونعمل كده، قاطعوا إعلام الإرهاب”.