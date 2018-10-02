شاهد… ريهانا وحليمة عدن في دبي للترويح لـ “فينتي بيوتي”

تواجدت النجمة الأمريكية، ريهانا ريهانا يوم السبت في دبي، حيث شاركت في الاحتفالية الخاصة، التي أقيمت في فندق أرماني، من أجل الترويج لمستحضرات التجميل الخاصة بها “فينتي بيوتي”

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وشاركت النجمة، البالغة من العمر 30 عاماً، الحضور نصائحها وحيلها التجميلية الخاصة.

وقد تراوحت أسعار الحضور إلى الاحتفالية الخاصة، التي أعلن عنها قبل يومين فقط لأسباب أمنية، ما بين 1000 و7000 درهم إماراتي أي ما يعادل 1906 دولار أمريكي، فيما عاد ريع الحفل لصالح إحدى المؤسسات الخيرية.

وساعد ريهانا في الحفل الخاص خبيرا التجميل العالميان، بريسيلا أونو وهيكتور اسبينال، إضافة إلى عارضة الأزياء الأمريكية المحجبة من أصول صومالية، حليمة عدن ، والتي هي الوجه الإعلاني لعلامة ريهانا للتجميل “فينتي بيوتي”.