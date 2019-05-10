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شاهد.. زهرة عرفات ترفض وضع اسمها الى جانب اسم هيا الشعيبي

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زهرة عرفات

زهرة عرفات

رفضت الفنانة البحرينية زهرة عرفات وضع اسمها الى جانب اسم الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مبررة ذلك بأن كل منهن يقدمن فنا مختلفا.

وقالت زهرة عرفات، خلال مشاركتها في برنامج “غبقة سكوب” على قناة سكوب، ردا على سؤال ان كانت تقبل ان يوضع اسم الهام الفضالة قبل اسمها في التير أنها لا تقبل ولكن ممكن مع بعض وانها تعتبر الهام الفضالة من اهم النجمات.

وعند سؤالها عن هيا الشعيبي قالت زهرة عرفات: “مع احترامي لها انا اقدم شيء وهي تقدم شيء ” واضافت “لا انا وهي مختلفين ما ينكتب مع اسمي” وتابعت مبررة رفضها بالقول: “انا ما عندي مشكلة مع احد مشكلتي احاول احافظ على اسمي”.

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