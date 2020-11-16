فاجأت جيهان علامة، ومصممة المجوهرات وزوجة الفنان اللبناني راغب علامة، متابعيها على انستغرام بنشرها فيديو يعود ليوم عيد ميلادها ظهرت خلاله وهي ترقص فرحة على أنغام أغنية “يا ريت فيي خبيها” والتي كان يؤديها راغب علامة،

وعلقت جيهان علامة، على الفيديو ، كاتبة:” يا ريت فيي خبيها، بما اننا في المنزل ولا شيء يمكن القيام به في المنزل، اشارككم الفيديو الخاص بليلة عيد ميلادي وسوف اعمد إلى نشر الصور قريبا”.

كما شارك راغب علامة بدوره متابعيه، كيفية إمضاء وقته مع عائلته في ظل الإغلاق التام الذي يشهده لبنان للحد من انتشار فيروس كورونا، والذي دخل حيز التنفيذ بدءا من يوم السبت 14 – 11-2020 ويستمر لحوالي أسبوعين.

وظهر السوبر ستار في الفيديو في المطبخ مع عائلته أثناء تحضيرهم الفطور حيث كان نجله خالد يحضر الفول.