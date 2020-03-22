شاهد.. زوجة عادل امام توجه رسالة الى الجمهور

نقل المخرج رامي عادل امام رسالة من والدته هالة الشلقاني الى الجمهور بعد ان تأثرت بمجموعة صور اعدها متابعيه بمناسبة عيد الام.

وظهر رامي في فيديو ليوصل رسالة كتابية من والدته قائلا: “الفيديو بالنسبة لي استثنائي جدا لما امي شافت الصور للفانز بتوعي الحلوين اللي عملوها لي انا وهي من اول ما كنت صغير لحد ما كبرت وتأثرت جدا جدا بالصور دي وقررت ان تبعث لحضراتكم رسالة”.

وكان مضمون الرسالة: “بحبكوا كتير كتير عشان انتو بتحبو ابني رامي وهو أول فرحة ليا في حياتي بجد بتخلوني سعيدة، شكرا”.

وختم رامي امام كلامه قائلا: “أمي يا جماعة” وقد ظهر التأثر بشكل واضح على وجهه.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

يذكر أن هالة الشلقاني، زوجة عادل امام، مقلة في الظهور الاعلامي غير انها ظهرت في مقابلة منذ سنوات حيث تحدث الثنائي عن قصة تعارفهما وزواجهما.