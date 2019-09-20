شاهد.. زوجة مصطفى الاغا تداعبه: “شطورة انت بتسمعي الكلمة”

نشر الاعلامي مصطفى الاغا، مقدم برنامج “صدى الملاعب” على قناة mbc, مقطع فيديو طريف ظهر فيه مع زوجته مي الخطيب في سيارتهما.

وقال مصطفى الاغا لزوجته: “قال شو انا مضطهد النساء تتفقين يا مدام مع هذا الطرح؟” لتبدي مي الخطيب اعتراضها على هذا الكلام قائلة “شو هالتهمة الزور اذا في نصير للنساء فهو ابو كرم”.

وقامت مي الخطيب بعدها بمداعبة زوجها عبر وضع يدها على ذقنه قائلة “انت شطورة انت بتسمعي الكلمة حبوبة ما هيك قال شو مضطهد النساء”.

وبعد ان سألها مصطفى الاغا “بس مو خروف يعني” اجابت “لا بس مع ذلك انا دائما بقول شو بهم الخواريف ما في احلى منهم وما في اطيب منهم وحتى طعمهم طيب”.