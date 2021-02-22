خرج مشهور سناب شات، مشعل الخالدي، مساء الأحد، عن صمته بشأن قيام طليقته أميرة الناصر بخلع حجابها والظهور في مقاطع فيديو ومهاجمته.

وقال “الخالدي” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “سناب شات”: “ليش زوجتك تكشف وجهها!.. أومال الحين تكشفين راسك.. عشان إيش؟.. عشان مشاهدات عشان السناب عشان التوثيق”.

وأضاف: “طز.. أقسم بالله العظيم طز في المشاهدات.. وطز في السناب.. وطز في التوثيق كله، إذا يخليني أتعرى قدام الناس وهذا اسمه تعري”.

وتابع طليق أمير الناصر: “بقولكم شيء يا حبايب أي شيء تسمعونه أو تقوله أقسم بالله كله كذب.. كذب في كذب.. أي شيء تقوله تراه كذب.. هذه إنسانه ما تخاف الله.. إذا تكلمت كلمة سا أفتح الدفتر كامل”.

وختم “الخالدي” حديثه بتوجيه رسالة إلى طليقته، بقوله باكيا: “أخيرًا وليس آخرًا أقولها لك يا أميرة الناصر.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكِ.. أنا لا أبغى متابعين ولا أبغى شهرة ولأ أبغى توثيق اذا كان هذا على كرامتي”.

يذكر ان أميرة الناصر قد اتهمت طليقها بتعنيفها وظهرت مرة جديدة عبر مقطع فيديو كشفت من خلاله عن تعرضها للعنف الجسدي قالت فيه “هذا نوع من أنواع العنف اللي أنا تعرضت له ومافي أحد وقف معي وجاني ضغط نفسي ما تحملت عقلي طار بغيت أي حاجة تقهره لدرجة إني ما فكرت لما نزلت سناباتي”.

“اميرة الناصر" منهارة بالبكاء وتكشف عن صور للعنف الجسدي اللذي تعرضت له! pic.twitter.com/epu7sFr7lA — WHR (@whrumor) February 21, 2021

وكانت أميرة الناصر قد نشرت سابقا مقطع فيديو، أعلنت فيه عن خلعها الحجاب بعد انفصالها عن زوجها مشعل الخالدي.

وقالت “الناصر” إن الحجاب كان ظالمها ويظهرها “عجوزة”، مضيفة: “بعد أن انفصلت بشكل رسمي عن مشعل الخالدي بشوف حياتي “.

أميرة الناصر عن نزعها للحجاب:



" الحجاب كان ظالمني ومطلعني عجوزة، وقررت أشوف حياتي بعد انفصالي". pic.twitter.com/aepyTLUv8W — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 21, 2021