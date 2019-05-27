شاهد.. زوج سيرين عبدالنور ردا على اتهامه بعد الغيرة عليها: “يجربونا”!

أكد فريد رحمة، زوج الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، أنه يحرص على متابعة حلقات مسلسل ”الهيبة – الحصاد“ بشكل يومي، وإذا لم يتمكن من مشاهدته في موعد بثه، يعود إلى منزله قبل موعد إعادة الحلقة للاستمتاع بمشاهدتها.

ورد فريد رحمة، خلال مقابلة مع برنامج ”عرب وود“، المذاع على فضائية ”روتانا خليجية“، على الاتهامات الموجهة إليه بعدم الغيرة على زوجته، بعد ظهورها في مشاهد جريئة تجمعها بالفنان السوري تيم حسن في الجزء الثالث من مسلسل ”الهيبة“.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وقال فريد رحمة ردا على سؤال: ” قائلًا: كل هادا حكي، يجربوا ويشوفوا إذا كنت بغار أو لا”.

بدورها، علّقت سيرين على تلك الاتهامات قائلة: ”زوجي عقلاته كتير كبار وبيعرف إني أنا له لوحده، واللي على التليفزيون مجرد تمثيل لا أكتر ولا أقل، وعلى فكرة زوجي كتير بيغار“.