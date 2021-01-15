كشف المخرج الكويتي محمد حداد أن أكثر ما يحبه في زوجته الفنانة هنادي الكندري هو ثقتها بنفسها قائلا “يعجبني انها لما تقول كلمة كلمة” وذلك خلال استضافتهما ببرنامج “صدى الملاعب” الذي يقدمه الاعلامي مصطفى الاغا على قناة “mbc”.

من ناحيتها أكدت هنادي الكندري انها إمرأة قوية قائلة “من صغري احب المرأة القوية” وعند الطلب منها تعريف نفسها قالت “زوجة وحرم محمد حداد وقوتي كلها اسمتدها من زوجي”.

وعند سؤلها عن ما الذي أعجبها بزوجها، قالت هنادي الكندري إنه رجل بكل ما للكلمة من معنى، وعن طريقة تعارفهما، كشفت هنادي أنها كانت ترى صوره في الجرائد دون أن تتعرف عليه شخصيا.