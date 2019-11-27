شاهد .. زيارة ريم البارودي ل ” فجر السعيد ” في المستشفى

نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري مقطع فيديو لزيارة الفنانة المصرية ” ريم البارودي ” لها في المستشفى في باريس .
وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية عقب العمليات الجراحية التي خضعت لها فجر السعيد مؤخرا .
وظهرت ريم البارودي في مقطع الفيديو وهي حاملة باقة من الورد معبرة عن سعادتها برؤية فجر السعيد والاطمئنان عليها قائلة : ” ألف مليون سلامة .. أنا بقولك حمد الله على السلامة إنتي عارفة أنا بحبك أد إيه .. أنا النهاردة لما شوفتك والله قلبي فرح ” .
وتابعت : ” الورد ده مش مقامك كان نفسي اجيبلك كل الورد اللي في باريس .. وعندي كمان ورد من وفاء عامر ” .
وظهر بمقطع الفيديو صوت فجر السعيد التي أعربت عن سعادتها بتلك الزيارة وحبها لريم البارودي ولوفاء عامر قائلة : ” أنتي ووفاء وأيتن كلكم حبايبي .. وفاء اسم غالي من الوفاء فهي إسم على مسمى ” .
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