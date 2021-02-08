احتفلت يوم أمس الـ 6 من نوفمبر الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري بعيد ميلادها الـ 47، حيث شاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات من الحفل الذي أفامته بهذه المناسبة.

وظهرت زينب العسكري في الصور وهي ترتدي قفطان باللون العنابي، مع وجود بعض التطريزات من اللون الفضي كما أظهرت اللقطات مدى فخامة الحفل الذي يحتوي على قالب من الكيك مكون من 3 طوابق، ومجموعة كبيرة من البلونات والزينة بأنواعها المختلفة.

وأثناء الاحتفال بعيد ميلاد زينب العسكري لاحظ متابعي ورواد مواقع التواصل الإجتماعي عدم تواجد الكثير في هذا الحفل بالرغم من ضخامته،

ونشرت ” العسكري ” صورة لها مع الفنانة فاطمة عبدالرحيم، والتي ارتدت فستان قصير باللون الأبيض، ونشرت أيضًا صورة تجمعها مع بناتها اللواتي ظهرن بفساتين باللون الأخضر.

وعلقت زينب على الفيديو الخاص بعيد ميلادها : ” حفلة عيد ميلادي شعور جميل ان تمضي السنوات والأحباب من حولك قريبين إحساسهم ومشاعرهم الجميلة معك شكرا لمشاركتكم فرحة بيوم ميلاد إنسانة تتمنى ان يكونوا أحبابها دوم بخير وسعادة ”.