شاهد.. زينة: الجمهور عرفني على حقيقتي بعد مقلب رامز جلال

تتسبب برامج المقالب دائما في فوبيا لمشاهير الفن خاصة مع اقتراب شهر رمضان، ورغم وضع الفنان في موقف مرعب وقت المقلب ينسى ما شعر به عقب ردود فعل الجمهور حول حلقته.

ومن الفنانات اللاتي وقعن في مقالب رامز جلال كانت زينة والتي عبرت عن غضبها من حلقتها معه في برنامج “رامز واكل الجو”، وقالت إنها كانت تشعر بالغضب الشديد إلا أن تم إذاعة الحلقة.

وأضافت خلال حوارها مع برنامج “عرب وود”، أن برامج المقالب تفيد الفنان بسبب حديث الجمهور عنها لأيام متتالية عقب إذاعة الحلقة، وتشعر وكأنها قدمت 60 عملا سينمائيا بسبب ردود فعل جمهورها.

وأشارت إلى أن المقلب جعل الجمهور يعرفها على حقيقتها، لذلك شعرت بأنها لم تندم على الحلقة نهائيا.

على جانب آخر تنشغل زينة حاليا في تصوير مسلسل مسلسل “ممنوع الاقتراب أو التصوير” من بطولة زينة ونسرين أمين، وفتحي عبد الوهاب، ومي القاضي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد شاهين، وأحمد العوضي، إنتاج أمير شوقي، ومن تأليف محمد الصفتي، ومن إخراج زياد وشاحي.