تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للفنانة المصرية زينة ظهرت فيه مع عروس خلال تواجدها في الساحل الشمالي.

وحذرت زينة العروس من الزواج قائلة: “يا جماعة أنا بحذرها يا بنتي انتي حلوة وزي القمر وفيه وقت تفكري، إيه الجواز ده بلاش إنتي جميلة حرام”.

وأنهت زينة كلامها بقولها “ألف مبروك ومش عقبالكم لضيوف الحفل”.

وكانت زينة، قد شاركت مؤخرًا في حفل الفنان تامر حسني، والذي قدمه في مدينة العلمين، واستجابت لطلبه خلال الحفل بتقديم زغرودة وسط تشجيع الحضور.

يذكر أن محكمة الأسرة كانت قد قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه غير ان الدعاوي القضائية ما زالت مستمرة بين زينة واحمد عز وكان اخرها طلب الاخير تحويل التوأم لمدرسة أخرى.