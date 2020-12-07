أجرت الفنانة المصرية ” زينة ” لقاءا مع عدد من المراسلين على هامش تكريمها في حفل الأفضل وحصولها على جائزة أفضل ممثلة سينما عن فيلم ” الفلوس ” لعام 2020 .

وخلال اللقاء سأل أحد المراسلين سؤالا لزينة حول إن كانت قد تدخلت للصلح بين الفنان ” تامر حسني ” وزوجته الفنانة ” بسمة بوسيل ” على إثر الخلاف الذي وقع بينهما مؤخرا وإعلان الأخيرة إنفصالها عنه وسيرهما في إجراءات الطلاق .

لترد زينة على المراسل ردا محرجا له فقالت : ” هو أنا جاية أتكرم ولا اتسأل عن أصحابي وجيراني ” .. كما بدا على ملامح وجهها بعد ذلك استيائها وإنزعاجها من السؤال .