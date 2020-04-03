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شاهد.. زينة: حلمت إن السيسي يريد علاج المصريين من الكورونا بدمي!

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زينة

زينة

تحدثت الفنانة المصرية زينة عن مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب فيروس الكورونا  والعزل المنزلي.

وقالت زينة، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة اليوم”، أنها لم تأخذ من قبل منوم أو أي مهدئ لكن بسبب هذه الأزمة أصبحت لا تستطيع النوم دون المهدىء.

كما روت زينة تفاصيل حلم، ما وصفته بـ “العبيط”، حول اكتشاف ان دمها هو مصل او لقاح فيروس الكورونا.

 

 

وقالت زينة: “حلمت اني انا قاعدة مع سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي واللقاح بتاع الكورونا طلع دمي وهو قاعد جايبلي شوكولاتة ولبن وعم يأكلني علشان دمي يكثير علشان اعالج الشعب المصري”.

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