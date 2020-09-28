احتفلت الفنانة اللبنانية زينة مكي، بزفافها على مواطنها الملحن نبيل خوري، وذلك بعد مرور شهر ونصف الشهر على خطبتهما. وأقيم الحفل في إحدى الأماكن المفتوحة وسط الطبيعة.

وقد أعلنت زينة مكي عن زواجهما، بطريقة مميزة ولافتة، اذ فاجأت مكي الجمهور ونشرت أغنية بعنوان “قبل بوقت” من كلمات وألحان نبيل خوري وإخراج زينة مكي التي شاركت في التمثيل بالكليب.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحفل، حيث ظهرت زينة بإطلالة ارتدت فيها فستانا أبيض بفتحة طويلة عند القدم اليسرى، وطرحة من الدانتيل الطويل وبدت متألقة وسعيدة برفقة زوجها.

وأحيا الفنان اللبناني جو أشقر حفل الزفاف وسط حالة من السعادة، فيما ظهر مقطع فيديو آخر للحظة تقطيع قالب الحلوى الذي تكون من عدة أدوار بينما التقطت زينة مكي صورًا مع الحضور احتفالًا بليلة العمر.

وأطلت زينة مكي وكذلك نبيل خوري وهما يؤديان رقصة “السلو” الرومانسية وحولهما الحضور يصفقون، بينما غنى نبيل خوري في الحفل وسط انبهار من زينة مكي به.