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شاهد.. زين مالك يعترف: “Let Me” كتبتها لـ جيجي حديد.. ولكن تتغير الأشياء ونمضي في الحياة

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شاهد.. زين مالك يعترف: "Let Me" كتبتها لـ جيجي حديد.. ولكن تتغير الأشياء ونمضي في الحياة

شاهد.. زين مالك يعترف: "Let Me" كتبتها لـ جيجي حديد.. ولكن تتغير الأشياء ونمضي في الحياة

إعترف النجم ​زين مالك​ بأن أغنيته “​Let Me​” تدور حول حبيبته السابقة عارضة الأزياء ​جيجي حديد​، وقال إنها سترغب في قراءة هذه الأغاني.

وبحسب صحيفة “هوليوود لايف”، لا يزال من الصعب تصديق أن زين مالك وجيجي حديد انفصلا، فبعد أكثر من عامين بقليل لعلاقتهما، أعلن زين وجيجي أنهما افترقا في 13 آذار/مارس الماضي.
وفي مقابلة لزين مع “ريان سيكريست”، أوضح أنه كتب أغنية “Let Me” قبل حوالي سبعة أو ثمانية أشهر، عندما كان لا يزال مع “جيجي”، ما يدل على أخبار جيدة في المستقبل.

وأضاف مصدر عن زين: “كنت واقعا في الحب وأعتقد أن هذا الأمر كان واضحا للغاية، كنت أتطلع إلى أن أكون محباً لشخص ما لبقية حياتي كما نفعل جميعنا، ولكن تتغير الأشياء ونمضي في الحياة.. تغير الزمن، وهذا ما كنت أفكر فيه عندما كتبت نص الأغنية”.

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