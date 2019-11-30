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شاهد.. سارة التونسي بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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سارة التونسي

سارة التونسي

شاركت الفنانة سارة التونسي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 41.

وظهرت سارة التونسي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء حيث ارتدت فستانا مكشوف الصدر ومفتوح حتى أعلى الفخذ.

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From the closing ceremony of #CIFF 🎬❤️

A post shared by Sarah Eltounsi – سارة التونسي (@saraheltounsiofficial) on

يذكر أن سارة التونسي، فنانة تونسية، حققت رواجا كبيرا بعد ظهورها في مسلسل حكايتي و وهي حاصلة على لقب ملكة جمال تونس في 2017 و ملكة جمال العرب.

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