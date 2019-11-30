شاهد.. سارة التونسي بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة سارة التونسي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 41.

وظهرت سارة التونسي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء حيث ارتدت فستانا مكشوف الصدر ومفتوح حتى أعلى الفخذ.

يذكر أن سارة التونسي، فنانة تونسية، حققت رواجا كبيرا بعد ظهورها في مسلسل حكايتي و وهي حاصلة على لقب ملكة جمال تونس في 2017 و ملكة جمال العرب.