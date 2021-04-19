استضافت الاعلامية سارة الدندراوي الفنان المصري احمد سعد في حلقة الامس من برنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة العربية حيث تحدث عن عدد من المواضيع الفنية والخاصة.

وقد انهارت سارة الدندراوي من الضحك بعد سؤال احمد سعد عن سر الاهتمام بحياته الشخصية واجابته قائلا “أنا مسجل علاقات معروفة دي اسمي في كل الاقسام محطوط مطلوب علاقات”.

وعن علاقاته السابقة، قال احمد سعد “كان عندي علاقات بشوف انها غريبة شوي وجاتلي فترات في حياتي كنت بعمل حاجات غريبة جدا انا نفسي اقعد اتفرج عليها واستغرب مش عارف انا عملتها ازاي”.

وتابع “انا دلوقت بعد كل اللي حصل في حياتي وصلت لنتيجة مهمة جدا وبقيت مستقر شوية ويقيت اعمل حاجات شبه الناس العاديين “.

وعن الحكم القضائي الاخير الذي الزمه بدفع مبلغ 500 الف جينه لطليقته الفنانة سمية الخشاب، رفض احمد سعد الخوض في هذا الموضوع قائلا “الحاجات دي حاجات قديمة ومن ساعة المشاكل اللي حصلت وانا دلوقت ما بحب المشاكل ولا عاوز اعمل مشاكل”.