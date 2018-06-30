شاهد.. سارة الودعاني تصدِم الجمهور بسعر فستان زفافها.. وترد على المنتقدين

كشفت خبيرة التجميل سارة الودعاني عن مصممة أزياء فستان زفافها، موضحة أن نورا العجيمي هي من قامت بتنفيذه بناءً على رغبتها في أن يكون رقيقاً وبسيطاً لكي يتلاءم مع مكان الزفاف الذي أقيم على شواطئ جزر المالديف.

وصدمت سارة جميع متابعيها بتكلفة فستان زفافها الزهيدة، مُشيرة إلى أنه لم يتخط 1000 ريال فقط، وذلك رغم تلقيها عروضاً كثيرة من أشهر مصممي الأزياء لكي يصمموا لها فستان زفافها ولكنها رفضت، وهو ما أثار دهشة متابعيها بسبب التفاوت الكبير ما بين تكاليف الزفاف الباهظة وفستان العروس.

وأوضحت أن السبب وراء اختيارها لهذا الفستان، هو إثبات أن الفتاة من الممكن أن تكون في أجمل صورها يوم زفافها دون تكلف.

ويأتي ذلك بعد أن تعرضت سارة الودعاني لهجوم كبير بسبب حفل زفافها الفاخر الذي أقامته مؤخرًا في المالديف، فبعدما قامت الودعاني بنشر فيديوهات عديدة من حفل الزفاف كاشفة أنه تمت إقامته على جزيرة خاصة بالمالديف، تعرضت الودعاني لهجوم بسبب تكاليفه، حيث لم يتواجد أي حضور باستثناء عائلتها فقط.

